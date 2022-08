Empresas abrem 98 vagas para estágio no Polo Industrial de Camaçari

Empresas do Polo Industrial de Camaçari estão com inscrições abertas para estágio. São ao menos 98 vagas para nível técnico e superior.

Uma das oportunidades é o Programa de Estágio da Continental Pneus, que promete um processo seletivo com experiência positiva mesmo para quem não for aprovado. São 30 vagas abertas para os níveis técnico e superior, em um processo seletivo com conteúdos formativos durante todas as etapas da seleção. Candidatos terão orientações de como participar de uma entrevista e dinâmica de grupo, além de outras dicas de comportamento.

Segundo a gerente de Recursos Humanos da Continental Pneus, Patrícia Guerreiro, a seleção humanizada é focada na pessoa, e não apenas no preenchimento das vagas. “Nosso olhar é voltado para todos os candidatos, mesmo os que não vão integrar nossa equipe. Por isso, compartilhamos conhecimento para que possam sair do processo seletivo melhores do que entraram. Essa é uma forma de contribuir com o mercado, gerando valor e riqueza para toda sociedade”, diz.

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de setembro pela plataforma Gupy. As oportunidades são para atuar nas áreas de relações humanas, manutenção, produção, controladoria, financeiro, comunicação, produto, tecnologia da informação, segurança do trabalho, logística e compras.

As vagas devem ser preenchidas até janeiro de 2023, com contratos de dois anos e jornadas de trabalho de segunda a sexta-feira. Os estagiários vão receber bolsa auxílio, assim como assistência médica e odontológica, seguro de vida, transporte fretado, refeitório, fisioterapia e massoterapia no local, cesta de Natal e kit escolar.

Já a Braskem abriu inscrições para seu Programa de Estágio 2023. São 68 para a Bahia, sendo 51 de nível superior e 17 para curso técnico. Os interessados podem se inscrever entre 15 de agosto e 12 de setembro pelo site.

Segundo a empresa, a meta para o estágio universitário é contratar 50% do total de mulheres, 45% de pessoas negras e 5% de pessoas com deficiência. Já para o estágio técnico, a meta é contratar 50% de mulheres e 45% de pessoas negras.

Serão 57 vagas são para trabalhar em Camaçari e 11 para Salvador. O programa tem duração de um a dois anos, com início a partir de janeiro de 2023. “Na Braskem, o programa de estágio é muito valorizado, e os estagiários têm um papel fundamental nas áreas em que atuam. Enquanto empregadores, nós assumimos o compromisso de potencializar o desenvolvimento de grupos minorizados, que historicamente foram privados de oportunidades e acessos”, explica a diretora de Desenvolvimento Organizacional da companhia, Camila Fossati.