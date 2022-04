A troca de comando na Petrobras (PETR3;PETR4) deve seguir no centro das atenções nos próximos dias. O governo indicou José Mauro Ferreira Coelho, atual chairman da PPSA, para a presidência da companhia. Para presidente do conselho, os acionistas irão analisar o nome de Marcio Andrade Weber, que já faz parte do CA. As indicações foram […]