Empresas vão ter que comprovar que conta de luz tem informações claras

Você consegue entender tudo o que é cobrado na conta de luz?

A Senacon, Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, recebeu tantas reclamações, que notificou 75 concessionárias de energia elétrica. As empresas têm cinco dias para comprovar que as faturas enviadas aos consumidores contêm informações claras sobre cada cobrança.

São tarifas, impostos, contribuições e valores adicionais cobrados quando as bandeiras tarifárias são aplicadas. A Senacon avalia que essas informações são essenciais para que cada consumidor consiga entender o que está pagando.

Se as explicações não convencerem, as concessionárias vão precisar mudar a forma como a conta de luz é detalhada para deixar tudo bem explicado. E, se não fizerem isso, podem responder a processos administrativos e estão sujeitas a multas de até R$ 13 milhões.

A lista com as 75 empresas de energia elétrica, que começaram a ser notificadas nessa quinta-feira, está disponível na página do Ministério da Justiça na internet. O endereço é gov.br/mj. Segundo a pasta, o prazo de cinco dias para a resposta começa a correr a partir do momento em que a empresa dá ciência de que foi notificada.

