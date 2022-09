Emprestado pelo Galo, Daniel Penha sofre lesão na Ásia e volta ao Brasil

Emprestado pelo Atlético ao Daegu, da Coreia do Sul, o meia-atacante Daniel Penha, de 23 anos, teve uma grave lesão no joelho e, por isso, perderá o restante da temporada.

Penha voltará ao Brasil para fazer a cirurgia. Ele estava emprestado ao Newcastle Jets, da Austrália, até maio. Em julho, o Galo acertou com o Daegu a cessão da jovem promessa por um ano.

Nesta temporada, ele participou de 11 jogos, colaborando com um gol e uma assistência.

“A temporada chegou ao fim um pouco antes pra mim. Gostaria de poder ajudar meus companheiros nessa reta final tão importante, porém estarei de fora torcendo muito para que de tudo certo para todos do Daegu”, disse Daniel Penha.

Ele completou: “Volto ao Brasil para fazer uma cirurgia no joelho. Obrigado a todos os fãs de Daegu por me desejarem tudo de melhor e me apoiarem para ter uma boa recuperação”.

Daniel Penha subiu ao time profissional do Atlético em 2018. Com pouco espaço, ele fez apenas sete jogos pela equipe principal do alvinegro. Depois, acabou emprestado a clubes do Brasil e do exterior.