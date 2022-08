Encontro de milhões! Whindersson Nunes aparece no palco em show de Joelma

Nesta quarta-feira (24), Whindersson Nunes surpreendeu a todos ao subir no palco, durante o show da Joelma em Teresina.

O humorista “invadiu” o palco do XLIV Encontro Nacional de Folguedos 2022, e até se arriscou na dança de “bate cabelo”. A cantora ficou muito feliz pela presença do amigo e fez questão de postar fotos e vídeos em seu perfil do Instagram. “Olha quem veio assistir meu show em Teresina Obrigada pelo carinho sempre, @whinderssonnunes!”, escreveu Joelma.

“Aí sério meu Deus tá no meu top 5 da minha vida!!!!!! Todo mundo cantando todo tempoooo!!” respondeu nos comentários, Whindersson, que é fã da cantora.

Sobre o Encontro Nacional de Folguedos 2022 O evento, que tem entrada gratuita e teve início na terça-feira (23), vai até este domingo (28). Com diversas apresentações de grupos de quadrilhas, bandas locais, regionais e atrações nacionais.

Foram planejados seis dias de festa, na Vila Olímpica do Estádio Albertão, na zona Sul de Teresina. Além de Joelma o evento também contou com a presença de Elba Ramalho, Brasas do Forró, Solange Almeida e entre outros.

