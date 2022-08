Encontro supera marca de audiência com presença de artistas Gospel

O programa Encontro, da TV Globo, recebeu três nomes importantes do meio gospel na última quarta-feira (10/8): as cantoras Isadora Pompeo e Julliany Souza, e a apresentadora cristã Patrícia Fazan. As três marcaram telespectadores com seus respectivos testemunhos. No entanto, o que mais surpreendeu foi a grande audiência da emissora no horário em que exibiu a conversa.

Segundo dados da Kantar Ibope Media, a TV Globo marcou 8,2 pontos de audiência na Grande São Paulo, e 10,5 pontos na Grande Rio de Janeiro. É a melhor quarta-feira do programa desde que estreou o novo formato com Patrícia Poeta no comando.

Entre as diversas histórias compartilhadas, Julliany contou que com 18 anos entrou em um relacionamento abusivo, e que depois disso, buscou se reerguer em Jesus. “Eu enxerguei um recomeço em Jesus, por isso que canto ‘essa casa é sua casa’, não é em vão, não é uma música por ter uma letra bonita, mas porque eu encontrei esse recomeço, a esperança em Jesus. Eu entrei em um relacionamento muito jovem, e eu quase morri”, revelou a cantora no programa.

Já Isadora Pompeo falou sobre a responsabilidade de passar pela experiência do divórcio sem esconder dos seguidores: “Eu sempre procuro levar uma vida transparente, não sou perfeita. O mais importante que faço com minha vida é mostrar que o ser humano é falho, ele comete decisões erradas. Eu passo por esses processos, a diferença é o que Deus faz na minha vida através disso”, declarou.

Patrícia Fazan, que apresenta o programa Promessas, falou como sua fé a mantém de pé em dias desafiadores. “A Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Não tem jeito, mas tens um bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E Ele fala que a gente vai vencer. Eu sinto que Deus está levantando uma geração de mulheres fortes, guerreiras, que não se deixam abater. As dificuldades vêm, mas a gente se levanta. A gente tem um Deus que cura”, refletiu.

