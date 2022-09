Enderson elogia atuação do Bahia em empate: ‘Estivemos perto de vencer’

O duelo entre Bahia e Criciúma, que terminou empatado por 0x0, na noite desta quinta-feira (8), no estádio Heriberto Hülse, não teve grandes emoções, mas o técnico Enderson Moreira valorizou o ponto e a atuação do Esquadrão diante do Tigre.

Na análise do treinador, o tricolor fez uma boa partida e ficou próximo de vencer o confronto. O Bahia ainda não triunfou fora de casa no segundo turno da Série B. Em cinco partidas, a equipe sofreu três derrotas e acumulou dois empates.

“A gente já sabia que seria um jogo difícil. O Criciúma vem de grandes resultados, não só dentro de casa, mas fora também. Acho que a gente teve uma dificuldade muito grande no primeiro tempo, mas fomos melhor no segundo tempo e estivemos muito perto de vencer. Foi um ponto importante, não temos que lamentar assim. Gostaríamos do triunfo, mas a gente leva para Salvador um ponto importante”, disse ele.

Ainda segundo o treinador, no primeiro tempo o Bahia não conseguiu superar a pressão que o Tigre tentou fazer por jogar em casa. O Esquadrão deu brechas ao adversário, principalmente na bola aérea. Mas as chances foram desperdiçadas pelo Criciúma.

“Tivemos uma posse de bola mais defensiva. Isso não é nada programado, mas o Criciúma também não conseguia atacar. No segundo tempo conseguimos vencer essa pressão e conseguimos construir mais situações. O Criciúma jogando em casa precisa tomar as rédeas do jogo, no primeiro tempo tivemos equilíbrio, sofremos cruzamentos que é um ponto forte do Criciúma, e no segundo tempo a gente foi melhor”, disse.

Questionado sobre a manutenção de Rezende na lateral esquerda, mesmo com o retorno de Luiz Henrique, o treinador tricolor disse que fez uma escolha tática visando coibir as investidas do adversário pelos lados do campo.

“Não era a característica do jogo para Luiz [Henrique]. É um time que cruza muitas bolas, sofremos um pouco mesmo com o Copete. Temos que criar situações. Perdemos Matheus Bahia, Rezende fez um bom jogo na Fonte Nova, tivemos uma postura boa. Claro que a gente confia no Luiz, é um jogador mais agressivo em termos de ofensividade. Vamos fazer essa escolha”, finalizou.