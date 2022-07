Enderson elogia desempenho do Bahia, mas revela chateação por eliminação

A eliminação do Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil deixou os tricolores de cabeça inchada. O Esquadrão saiu na frente e teve muitas chances para ampliar o placar, mas acabou levando a virada para o Athletico-PR e a derrota por 2×1, na Arena da Baixada, decretou o fim do sonho de levantar o caneco do torneio.

Após o jogo, o técnico Enderson Moreira mostrou chateação com o desfecho da partida. Para ele, o Bahia mereceu ganhar o jogo, mas não teve eficiência para aproveitar as chances criadas no ataque.

“Eu acho que o nosso time mereceu muito o resultado. Não só de 1×0, tivemos chances de fazer dois, três só no primeiro tempo. No segundo tempo, até os 20 minutos, tivemos uma, duas chances claríssimas. Fiquei muito chateado, merecíamos essa classificação pelo que foi o jogo de hoje. Acho que a gente foi muito superior, controlamos o jogo. O Athletico tem força em casa, sofremos um gol de bola parada, e no segundo gol o resultado já não nos servia, precisávamos jogar para frente para tentar alguma coisa. A equipe fez um jogo muito bom em 70%, 75% do jogo, com chances claras, mas infelizmente a gente precisava do triunfo e não conseguimos”, analisou.

Enderson Moreira falou sobre a mudança no esquema tático. Na Arena da Baixada, o Bahia foi montado com três zagueiros. A linha defensiva tricolor se comportou bem e conseguiu segurar o Athletico-PR em boa partida do confronto. De acordo com o treinador, a nova escalação pode ser mantida na Série B.

“A gente precisa criar alternativas, não podemos ter apenas uma forma de jogar. A partida de hoje pedia isso. O Athletico cruza muita bola na área, a gente sabia que teríamos que infiltrar bem, precisávamos de jogadores de boa estatura. De tudo que vimos do Athletico nos últimos jogos, conseguimos eliminar muito as ações deles”, afirmou.

“É uma alternativa que a gente cria, não quer dizer que vamos jogar sempre assim. Jogamos com três zagueiros, mas jogamos com argumento, com posse de bola, controle do jogo. Em alguns momentos a gente rompia a linha de pressão deles e ia para o embate com dois, três. Um pouco mais tranquilidade para trabalhar a bola. Fico feliz com o desempenho”, completou.