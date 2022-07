Enderson Moreira tem nome publicado no BID e comandará o Bahia contra o Grêmio

O Bahia ganhou reforço para enfrentar o Grêmio, neste domingo (3), às 16h, na Fonte Nova, pela Série B. Mas a novidade ficará apenas na beira do campo.

O técnico Enderson Moreira teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta sexta-feira (1º), e vai poder comandar o Esquadrão.

Será a estreia do treinador dirigindo a equipe. No triunfo sobre o Brusque, por 2×0, em Santa Catarina, Enderson teve que acompanhar o jogo de uma das cabines do estádio, pois não foi regularizado a tempo. O auxiliar Luis Fernando Flores foi quem auxiliou os atletas.

Neste sábado (2), o Bahia faz o último treino antes da partida contra o Grêmio. A tendência é a de que a Fonte Nova tenha casa cheia. De acordo com o Esquadrão, cerca de 34 mil ingressos já foram garantidos pelos tricolores. A conta inclui os bilhetes vendidos e os sócios com acesso garantido.