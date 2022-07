Enderson valoriza entrega do Bahia no empate com o Vila Nova: ‘Não houve acomodação’

Apesar do desempenho ruim e do tropeço diante do lanterna Vila Nova, na noite desta sexta-feira (8), em Goiânia, o técnico Enderson Moreira valorizou a atuação do Bahia e o ponto conquistado no empate por 1×1.

Após o jogo, o treinador destacou o espírito de entrega do Esquadrão. O gol que impediu a derrota fora de casa foi marcado pelo meia Gregory, aos 41 minutos do segundo tempo.

“As duas equipes buscaram os três pontos até o fim. Tiveram jogadas que poderiam ser transformadas em gols para os dois times. Não houve acomodação em função do resultado. Até o fim, tanto o Bahia tentou como o Vila Nova também tentou”, disse o treinador.

Questionado sobre as mudanças que fez durante a partida, Enderson afirmou que a ideia era deixar o Bahia mais ofensivo. Na visão dele, os jogadores que saíram do banco conseguiram dar mais volume físico para a equipe.

“Acho que de uma maneira muito clara, a primeira substituição do André foi a de um menino de 18 anos, que estava amarelado, enfrentando um jogador de muita velocidade. O risco dele acabar fazendo um falta e sendo expulso… Pela juventude dele, optamos por fazer essa substituição. Não era o que a gente queria, acho que André estava muito bem no jogo”, iniciou.

“As demais substituições foram em cima de colocar a equipe mais ofensiva, jogadores que fisicamente estavam mais frescos. Acho que a gente teve um crescimento nesse sentido. Conseguimos chegar e incomodar mais até conquistar o gol. E continuamos buscando o gol que poderia dar o triunfo”, completou.

Com o empate, o Bahia chegou aos 30 pontos e se mantém na terceira colocação do Brasileirão. Enderson reforçou a briga pelo acesso e prometeu empenho para manter o Esquadrão entre os primeiros colocados.

“O objetivo principal é que a gente possa terminar a competição com o acesso. O Bahia fez todo o planejamento para isso. A competição agora se torna muito mais complicada pois todos os clubes têm muita coisa a ganhar e perder. Os jogos vão ganhando mais peso, mais pressão. Vamos trabalhar muito para que no fim da competição o Bahia possa estar entre os quatro”, finalizou.