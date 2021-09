Engarrafamento entre veículos na BR-101 deixa uma pessoa ferida em Itamaraju

Destaque



Publicado em 10 de set de 2021 e atualizado às 00:18

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Uma pessoa necessitou de cuidados médicos após um engarrafamento de veículos ocorrido durante o período noturno desta quinta-feira (09) de setembro, na rodovia BR-101.

A colisão foi registrada no trecho urbano da BR-101, na região do bairro Santo Antônio do Monte, em Itamaraju e envolveu dois veículos de carga, dois veículos menores e uma motocicleta. A vítima que apresentou ferimentos ocupava a motocicleta, onde caiu em meio a via.

Pessoas que transitavam pelo local notificaram as autoridades policiais e notificaram os profissionais de saúde, onde promoveram o resgate da ocupante da motocicleta.

A vítima foi encaminhada para unidade de saúde e um registro de ocorrência promovidas pelas autoridades, que também orientaram na remoção dos veículos.