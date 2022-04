Engenheiro do Inema é morto com facadas enquanto dormia na Pituba

O engenheiro ambiental do Inema Marcello Marcos Gomes da Silva, 58 anos, foi morto com oito facadas enquanto dormia em um dos edifícios da região do Parque Júlio Cesar, na Pituba. Ele foi encontrado na cama, usando apenas uma cueca, na tarde desta quarta-feira.

Marcello morava no Edifício Márcio. Segundo moradores, a mulher dele, identificada apenas como Ruth, foi vista na manhã do mesmo dia, deixando o local com o filho do casal, um menino de 8 anos. “Ela saiu por volta das 8h e comprimentos as pessoas normalmente, como se nada tivesse acontecido”, contou um dos moradores do edifício.

Ruth saiu com o carro do casal, um veículo da marca Nissan. Ela estaria em uma cidade do interior, onde teria parentes.

O corpo de Márcio foi encontrado pela mãe dele, uma senhora identificada como Val. Ela tinha o hábito de almoçar com o filho todas as quartas-feiras. “Como ele não havia ligado, ela foi até lá. A senhora tem a chave do apartamento porque ela morou no local há 30 anos. Quando entrou, por volta das 15h, ela entrou em desespero e os vizinhos chamaram a polícia. Ele (Marcello) estava sobre a cama, usando apenas uma cueca, com o peito todo coberto de sangue. Ele morreu dormindo”, contou uma moradora.

Parentes de Marcello que estiveram nesta manhã no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) disseram que o engenheiro ambiental do Inema foi assassinado com oito facadas. Eles não quiseram dar mais detalhes.

Ciúmes

Moradores relataram ainda que o casal estava brigado há uns três dias. Alguns disseram que Marcello era muito possessivo. “Todo mundo ouvia as discussões. E ele era muito ciumento. Não queria que ela saísse. Ela é bonita, tem um corpão, chama atenção quando passa e isso não agradava ele”, relatou uma vizinha.

Outras pessoas disseram o contrário, que os ciúmes ela da mulher da vítima. “Há pouco tempo, eles brigaram aqui na rua, mas se ouvia mais a voz dela, dizendo que ele era mulherengo”, contou um vizinho.