ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Eliezer, Gustavo ou Linn da Quebrada?

Mais um paredão está formado no Big Brother Brasil 2022. Nesta sexta-feira, 08, mais uma ‘berlinda’ está definida: Linn da Quebrada foi escolhida pelo líder Douglas Silva, com quem tem uma ‘rixa’ no reality. Dessa vez, os brothers precisaram votar em quem ‘não queriam’ que fosse ao paredão. O menos votado iria para o paredão. Eliezer não recebeu nenhum voto e foi para o paredão. Ele pôde puxar mais um e escolheu Gustavo. Os três também estavam no último paredão, que na verdade foi um paredão falso em que Arthur Aguiar foi escolhido para o quarto secreto. A eliminação será no domingo, mas enquanto isso, vote na enquete da Jovem Pan. Quem você quer que saia?

Quem deve ser eliminado do BBB 22?