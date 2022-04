ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que saia: Eliezer, Gustavo ou Paulo André?

O Top 5 será formado na próxima terça-feira na casa do Big Brother Brasil 2022. Mais um paredão foi formado neste domingo, 18, com Eliezer sendo indicado pelo líder Pedro Scooby, Gustavo recebendo 4 votos da casa e Paulo André foi o puxado no contra-golpe do bacharel de Direito. Será o único ‘lollipopers’ contra dois membros do ‘grupo Disney’. É a primeira vez que o programa tem somente homens em sua reta final, tendo uma decisão inédita. A eliminação acontece na próxima terça. Enquanto o resultado não sai, vote no site da Jovem Pan em quem você gostaria que deixasse a casa:

