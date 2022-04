ENQUETE ‘BBB 22’ – Quem você quer que vá para o quarto secreto: Lina, Gustavo, Arthur ou Eliezer?

Após a eliminação de Eslô, a décima primeira eliminada do reality show com 80,74% dos votos, o Big Brother Brasil 22 definiu seu mais novo líder: Paulo André, que saiu do paredão para liderar o reality. A prova consistia em um sorteio onde os brothers sorteavam um número correspondente ao seu avanço em um tabuleiro. Quem ultrapasse a linha de chegada, seria o novo mandatário e receberia R$ 100 mil em dinheiro. O líder teria o poder de indicar uma pessoa e o indicado poderia contra golpear. Outro participante seria indicado pelo vencedor de uma fase extra, de sorte, da prova do líder e a votação da casa completaria o paredão falso.

O brother ou sister que for falsamente eliminado irá na próxima terça-feira, 5, para um quarto secreto e lá terá a possibilidade de controlar o BBB 22 ao acordar os brothers a qualquer hora do dia, colocar todos na xepa, cortar a água geral ou trancar os participantes do lado de fora ou dentro da casa. O líder Paulo André indicou Lina ao paredão, que contragolpeou e puxou Gustavo para a berlinda. Na sequência, Jessi, que havia vencido uma rápida dinâmica, indicou Arthur e a votação da casa empatou entre Eliezer e Scooby. O voto de minerva do novo mandatário da casa escolheu Eli como quarto membro do paredão.

QUEM DEVE IR AO QUARTO SECRETO?