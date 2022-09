Entenda a polêmica envolvendo Jade Picon e coleção baiana em homenagem à cultura negra

Uma simples foto segurando sandálias e uma enxurrada de críticas. Há alguns dias, a influenciadora Jade Picon tem sido alvo de várias críticas por parte dos internautas após estrelar a nova campanha da marca Arezzo. A coleção é em parceria com a marca baiana Meninos Rei.

Na campanha, a marca de Salvador expôs – e sempre lembra ao público – que suas estampas remetem à ancestralidade, reverenciam tecidos africanos e o respeito que a comunidade negra precisa reforçar diariamente em meio à sociedade racista.

A primeira foto da campanha foi publicada há pouco mais de uma semana no Instagram da Arezzo. No clique, Jade Picon segura a sandália e veste roupas com a estampa da marca baiana. Na legenda, a Arezzo enfatiza que o Meninos Rei levou para o Brasil as texturas africanas. “Os estilistas Menino Reis trouxeram elementos da cultura africana em cores vibrantes e textura marcante, com a proposta de criar uma sandália que traduza os códigos da marca: ousadia, autenticidade, beleza e representatividade!”.

No entanto, o que era para ser só mais uma campanha para a primavera / verão da Arezzo, virou uma grande dor de cabeça para a empresa de calçados. Isso porque, seguindo pela lógica de ter feito parceria com uma marca que fala sobre ancestralidade e cultura negra, muitos seguidores entenderam que colocar Jade Picon para estrelar a campanha foi completamente sem coerência.

Ainda na campanha, a neta de Chico Buarque, Clara Buarque, também foi modelo das peças, além de Sheila Bawar e Malia, mas elas não teve tanta evidência quanto as fotos que publicaram de Jade Picon. No Twitter, diversos usuários criticaram a presença da jovem de 21 anos, branca, de olhos azuis e que não teria nada a ver com cultura negra.