Entenda como o The Killers virou uma referência no indie rock

O The Killers é uma banda estadunidense criada em 2001, em Las Vegas, por Brandon Flowers, Dave Keuning, Ronnie Vannucci e Mark Stoermer. Após mais de 20 anos de sua carreira, o grupo continua muito relevante, lotando shows como headliners (atração principal) e uma das principais referências do indie rock.

Para entender o sucesso e a relevância do The Killers na cultura mundial, o Metrópoles conversou com Rafael Ktuh, do movimento Coletivo Índios. Ele é um dos sócios da Festa Play, uma referência do indie rock em Brasília.

Para Rafael, o The Killers estourou na primeira geração do ritmo musical. “Eles pegaram o início do garage rock e tiveram um grande destaque logo de primeira e conseguiram uma maior percepção, fechando noites em grandes festivais, como o Lollapalooza e o Coachella. Acho que isso aconteceu muito por conta do espaço que eles ocuparam, que foi Las Vegas. O indie rock era muito restrito a Nova York e a Londres. Isso impulsionou o estilo a crescer na outra costa dos Estados Unidos e no mundo todo”, avaliou.

“Mr. Brightside ajudou a divulgar ainda mais o indie rock, que começou a tocar em vários eventos e os colocou em evidência”, pontuou Rafael Ktuh.

Sonoridade nova Além disso, a inclusão de elementos digitais nas músicas feita pelo The Killers ajudou a banda a crescer ainda mais e quebrar o nicho do indie rock.

“Acho que a força do The Killers é gigantesca com o público. A fanbase é gigante, mas eu acho que o grande diferencial são os elementos digitais, mais eletrônicos. Antes o indie rock era só guitarra, postura e essa linguagem estética. Os fãs e as sonoridade digital deixaram o The Killers bem posicionado na indústria fonográfica”, aponta o especialista.

A reverência à banda também passa muito pelo vocalista, Brandon Flowers, e como ele constrói os shows. “Ele é um frontman, um showman, consegue interagir muito com o público. Eles fazem o show beirar o apoteótico. É garantia de sucesso”, completou.

Show no Brasil O The Killers é uma das headliners do festival de música GPWeek, marcado para a véspera do Grande Prêmio (GP) São Paulo de Fórmula 1, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 12 de novembro. Será a primeira vez que o grupo estará no Brasil desde 2018.

O post Entenda como o The Killers virou uma referência no indie rock apareceu primeiro em Metrópoles.