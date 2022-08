Que Deolane Bezerra é uma das confirmadas para A Fazenda 14, você já sabe. O que você talvez não saiba é o que fez a influenciadora aceitar o convite. E esse motivo pode ser mais simples do que se pensa. A coluna conversou com pessoas próximas a Deolane e te explica agora a razão por trás da ida a Itapecerica da Serra.

A influenciadora topou participar do reality para mudar um pouco a imagem que o público tem dela. Deolane quer parecer mais humana, mais real e leve. O reality da Record TV viria em boa hora pensando nisso mesmo que A Fazenda possa ser algo pequeno frente aquilo que a influenciadora já representa nas redes sociais.

Deolane poderá dividir espaço com personalidades como Pétala Barros e Latinos, dois nomes já confirmados pela coluna. Com a apresentação de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 tem estreia prevista para o dia 13 de setembro e deverá ficar no ar até dezembro.

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

O post Entenda o motivo que fez Deolane aceitar o convite para A Fazenda apareceu primeiro em Metrópoles.