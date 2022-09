Entenda os motivos que resultaram no fim da banda Harmonia do Samba

Na última quarta-feira (16/9), o cantor Xanddy anunciou o fim do Harmonia do Samba para seguir carreira solo. O artista deixou a banda após 24 anos como vocalista e afirmou para os fãs que a decisão foi tomada em conjunto, além de confirmar que a equipe continuará junta na nova fase.

Entretanto, segundo notícias do site BNews Entretenimento, as coisas não estão tranquilas como parece. Uma das motivações para o rompimento teria sido o baterista Roque Cézar, um dos fundadores da banda em 1993, que não estava concordando com as recentes decisões tomadas por Xanddy.

Ainda segundo o site, o clima entre os dois não era dos melhores há meses. Roque Cézar estava afastado das apresentações da banda e nem chegou a comparecer com o grupo no programa Altas Horas, da TV Globo, no mês passado. A assessoria de Xanddy Harmonia confirmou, ainda, que o baterista não segue no novo projeto.

Além de Roque ser o fundador do Harmonia do Samba, a mãe dele, Dona Graça é a cofundadora e maior investidora do grupo. Inclusive, seria ela quem está segurando a barra para que a situação não vá parar na Justiça, uma vez que tem grande consideração pelos membros que trabalharam no grupo.

Anúncio de Xanddy O cantor Xanddy anunciou na noite desta quarta-feira (14/9) que vai deixar o grupo Harmonia do Samba. Após 24 anos como vocalista da banda, ele decidiu seguir carreira solo e explicou a decisão para os fãs.

“Em respeito aos nossos torcedores/fãs fiéis, nossos parceiros/contratantes e amigos que nos acompanham ao longo desses anos e compartilharam desse sonho conosco, informo que a partir do dia 1º de outubro de 2022 seguirei como ‘Xanddy Harmonia’. Deixo claro que este não é o fim, mas sim o início de um novo ciclo para todos nós”, começou ele.

“Seguirei dando voz a nossa história musical e nessa nova jornada, contarei com o apoio do meu irmão e diretor musical mestre Bimba, assim como toda banda e equipe.”

Por fim, Xanddy deixou claro que os shows já agendados com o nome Harmonia do Samba estão mantidos e serão realizados pelo grupo: “Reitero que até a presente data, todos os compromissos de shows já contratados como Harmonia do Samba, serão devidamente cumpridos.”

