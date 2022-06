Entenda por que indenização que Amber Heard pagará a Johnny Depp foi reduzida

Em julgamento midiático finalizado nesta quarta, 1º de junho, o ator Johnny Depp venceu a ex-esposa, a também atriz Amber Heard, e deveria receber US$ 15 milhões em indenização, segundo o tribunal do júri do condado de Fairfax, no Estado norte-americano da Virginia. Contudo, Heard terá que pagar apenas US$ 8,35 milhões ao ex-marido, no final das contas. Para entender isso, é necessário saber como foi formada a multa e o caso em si. Depp estava processando Heard por um artigo escrito por ela e publicado no ‘Washington Post’, no qual a atriz se colocava como sobrevivente de violência doméstica e sexual. O astro de ‘Piratas no Caribe’ alegava que, embora seu nome não fosse citado no texto, ele estava sendo difamado e a carreira dele foi prejudicada, e, por isso, pedia indenização de US$ 50 milhões. A protagonista de ‘Aquaman’ o processou de volta, também por difamação e pediu US$ 100 milhões.

O júri considerou que Heard difamou Depp em três pontos do artigo: o trecho em que Heard afirma que falou “contra a violência sexual – e enfrentei a ira da nossa cultura”; outro trecho em que a atriz diz que “dois anos depois, eu me tornei uma figura pública representando o abuso doméstico, e senti a força da ira de nossa cultura contra mulheres que denunciam”; e a parte do texto em que ela afirma que “eu tive o raro ponto de vista, em tempo real, como as instituições protegem homens acusados de estupro.” Assim, os sete jurados determinaram uma indenização de US$ 10 milhões como medidas compensatórias a Depp e US$ 5 milhões como medidas punitivas. No entanto, logo após a sentença ser lida, a juíza Penney Azcarate reduziu o valor das medidas punitivas para US$ 350 mil, o máximo permitido na Virginia. Em relação às alegações de Heard, o júri considerou que ela tinha razão em uma delas, a afirmação feita por um dos advogados de Depp de que uma visita da polícia à casa do casal foi uma “emboscada, uma farsa” iniciada por ela, e determinou indenização de US$ 2 milhões, sem medidas punitivas. Assim, descontando o que foi limitado pelo teto das medidas punitivas e o que o próprio Depp terá que pagar, o ator receberá US$ 8,35 milhões da ex-esposa, com quem teve um casamento muito conturbado e no qual ambos alegaram terem sido vítimas de violência doméstica um do outro.