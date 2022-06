Entenda quando e como começou a treta entre Mirella e Carol Narizinho

As farpas trocadas entre MC Mirella e Carol Narizinho não são uma novidade na relação entre as duas. As ex-amigas da Fazenda 12 cortaram relações no início desse ano passado e voltaram a se desentender nesta quinta-feira (2/6), por causa de Dynho Alves, ex-marido da MC. Em nome do bom entendimento do fogo no parquinho, a coluna LeoDias te explica agora como toda essa treta começou. E alertamos: pode pegar uma pipoca pois a história é longa.

Onde Dynho Alves entra nessa treta?

Como você deve lembrar, Dynho ainda estava casado com a funkeira quando participou da Fazenda 13. Durante a sua estadia em Itapecerica da Serra, o dançarino teve uma relação muito próxima com Sthe Matos, o que causou incômodo em Mirella e a fez pedir o divórcio, sem que Alves tivesse conhecimento, afinal ele estava confinado.



O início das farpas entre Carol Narizinho e Mirella

A edição do reality show chegou ao fim em dezembro e, pouco depois, Carol Narizinho se aproximou muito de Sthe. Além de desenvolverem uma amizade, elas também se beijaram em uma festa e toda a situação desagradou Mirella, que prontamente cortou relações com a amiga.

“Mulher para de seguir a amiga porque ela conheceu a outra, mas não para de falar com o macho que traiu ela”, escreveu a dançarina na época. “Ficou do meu lado na Fazenda, na nossa edição, sabia dos meus sentimentos, da história, sabe tudo que passei, e de repente apareceu com uma amiga nova, que me fez mal junto com o outro (…) Parabéns, legal para você. Seja feliz e que eu não te faça falta! A realidade é que estou fazendo questão do meu lado só quem é 100% comigo”, justificou a MC.

A tréplica veio pouco depois: “Ela é amiga da (Stéfani) Bays que não fala comigo e nem por isso me oponho a amizade delas, não tenho esse direito! Pelo contrário, sempre apoiei a amizade das duas. Agora eu não posso ter amizade com outras pessoas porque ela teve problemas?.”

Amizades… e mais farpas

A treta entre as duas teve uma pausa até essa semana, quando Narizinho voltou a falar sobre a quebra de amizade entre elas. Tudo porque, como a coluna noticiou, Mirella e Dynho nunca deixaram de ser amigos, algo que até a própria cantora confirmou. Após a ex-esposa dormir na casa dele de terça para quarta-feira (1/6), Dynho escreveu: “A real é que são dois sem vergonha. Vocês vão falar e a gente não vai se odiar. Tudo certo entre a gente, somos amigos, independente de qualquer coisa e não vamos voltar”

Narizinho logo falou sobre o assunto em uma publicação do Gossip do Dia no Instagram: “Ela [Mirella] voltou a falar com o boy, mas não fala comigo, só porque fiquei amiga da Sthe”. Mirella logo se defendeu: “Não Kkkk. Foi porque, na hora da raivinha, você [Narizinho] foi abrir a boca de coisa pessoal minha. Fala a verdade. Quer ‘se’ aparecer. Quero amiga assim, não.”

O fogo no parquinho continuou com a resposta de Carol: “Quem foi a imatura e infantil foi você, meu amor, que deixou de seguir só porque estava com Sthe na festa”. E permaneceu aceso com Mirella: “Nem desculpa ela pediu, mano kkk Vocês viajam! Ela quer aparecer. Nem comigo ela falou para se explicar/se desculpar direito”

“Ué, eu tenho que me desculpar por quê? Por ter ficado amiga de Sthe? Parou de me seguir assim que fiquei amiga dela, agora quer dar outra desculpa”, finalizou Narizinho.

