‘Entramos desatentos’, explica Ignácio após empate do Bahia com o Operário

O ponto conquistado pelo Bahia no empate por 2×2 contra o Operário foi suado. O Esquadrão viu o time paranaense abrir 2×0 na Fonte Nova, mas reagiu e impediu a derrota com o gol de Ignácio – que contou com o desvio contra de Dirceu -, aos 45 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, o resultado teve gosto amargo para os tricolores.

Após a partida, Ignácio lamentou a partida ruim realizada pelo Esquadrão diante de mais de 39 mil torcedores. Na análise do defensor, o time não entrou em campo com o nível de concentração que a partida exigia.

“Jogo muito difícil. Não é o resultado que a gente esperava. Infelizmente entramos desatentos e sofremos dois gols muito rápido. Vale destacar o desempenho de todo grupo para buscar o empate”, disse.

O Bahia ocupa agora a 3ª colocação da Série B, com 52 pontos. Sem vencer há três partidas, o time baiano vai encarar uma sequência de dois jogos fora de casa, contra Chapecoense e Novorizontino, respectivamente.

Para conseguir a recuperação, o time vai ter que quebrar o jejum, já que ainda não venceu na condição de visitante no returno do Brasileirão.