Entre estreias e retorno, Bahia aumenta leque de opções no meio-campo

Depois de um triunfo suado contra a Ponte Preta, o Bahia ganhou uma semana livre para se preparar para o próximo compromisso na Série B, que é só na sexta-feira (27), quando encara o Tombense, na cidade mineira de Muriaé. Além do tempo para trabalhar, o tricolor pode comemorar o aumento no leque de opções para o meio-campo.

A começar pelo fato de que o técnico Guto Ferreira vai ter o retorno do meia Daniel contra o Tombense. O camisa 10 é um dos destaques do time na temporada e ficou fora da partida contra a Ponte Preta por estar suspenso. O que era um desfalque importante se transformou em uma janela de oportunidade para Guto experimentar novas opções.

Contratado em abril, o meia Warley, por exemplo, demorou para estrear com a camisa tricolor. Ele sofreu uma lesão na coxa e só ganhou os primeiros minutos durante a vitória de 2×1 sobre a Ponte. Apesar da estreia discreta, o jogador recebeu elogios de Guto Ferreira e deve se tornar figura constante no banco de reservas.

“Warley ficou três meses sem jogar, era normal cair de produção. Falei com ele para dar tudo em 45 minutos, já era uma substituição certa”, explicou Guto após o jogo.

Quem deixou boa impressão mesmo foi o garoto Gregory. Remanescente do time sub-23, ele entrou no decorrer da partida na Fonte Nova e iniciou a jogada que terminou com o segundo gol de Matheus Davó. Foi apenas o segundo jogo do atleta de 20 anos pelo time principal do Bahia. Antes, ele participou da goleada de 4×0 sobre o Londrina. Em ambas, entrou durante o segundo tempo.

“A gente não pode esquecer que o menino tem que ser colocado sempre com uma responsabilidade menor. Contra a Ponte Preta ele entrou e fez a equipe crescer, junto com Everton (atacante que também ganhou chance). São meninos que vêm treinando muito bem e a gente tem o carinho de tentar colocar num momento melhor”, afirmou o treinador.

Mugni e Rodallega

Além de Warley e Gregory, o Bahia deve ter mais uma novidade nos próximos jogos. Recuperado da lesão que sofreu na coxa, Lucas Mugni já está treinando normalmente com o elenco e depende somente de Guto Ferreira para voltar a ser relacionado.

O argentino não entra em campo desde o dia 19 de março, quando o Bahia venceu o Sergipe, por 3×1, em Aracaju, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O Esquadrão vive a expectativa ainda de ter mais um reforço importante a partir do confronto com o Tombense, porém no ataque. Artilheiro do time na temporada, com 12 gols, o centroavante Hugo Rodallega voltou a treinar no campo com os companheiros na segunda-feira (23).

O colombiano está na reta final da recuperação do estiramento muscular que sofreu na coxa. Guto Ferreira chegou a levantar a possibilidade de ter o atacante no confronto com a Ponte Preta, mas ele acabou não sendo liberado pelos preparadores físicos.

Como o Bahia vai ter praticamente a semana inteira de preparação antes do jogo em Minas Gerais, Rodallega vai ser reavaliado e pode ficar disponível para atuar durante alguns minutos. Por estar ausente desde 8 de abril, é improvável que seja titular.