Entre janeiro e julho de 2022, número de estagiários cresceu 13%

Importante etapa na fase da vida, o estágio muitas vezes é a porta de entrada do estudante para o mercado de trabalho.

Neste dia do estagiário, a pesquisa do CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, encomendada pela Tendências Consultoria, mostra um aumento de 13% no número de estagiários entre Janeiro e Julho de 2022, comparado ao mesmo período do ano passado, chegando a mais de 726 mil contratos. Isso representa 25% dos estudantes acima de 16 anos matriculados nas instituições superiores.

A pesquisa mostrou ainda que 40% dos estagiários são das classes D e E e muitos deles contam com a bolsa do estágio para complementar a renda familiar.

No caso de Milene Conceição, estagiária em um consultório de odontologia, além do dinheiro extra, o trabalho abriu horizontes e agora ela pretende fazer um curso de auxiliar de dentista.

Para Humberto Casagrande, superintendente geral do CIEE, ainda há poucos programas de estágios no país, considerando os mais de 8 milhões de estudantes. Ele fala que o estágio não é só benéfico para o estudante como para as empresas que contratam.

A pesquisa também mostrou que boa parte das vagas está concentrada na área jurídica – são mais de 56 mil, seguida pelas escolas do ensino infantil e fundamental, que contrataram 55 mil estagiários. A administração pública estadual, em atividades que excluem a educação, foi a terceira que mais empregou com mais de 46 mil contratos.

