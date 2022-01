Entregador de delivery é assassinado com vários tiros no meio da rua

Destaque



Publicado em 26 de jan de 2022 e atualizado às 22:16

Um jovem que prestava serviço de entregador delivery foi assassinado numa rua do bairro Marotinho em Itamaraju, durante o período noturno desta quarta-feira (26) de janeiro.

A vítima identificado como Cristiniano de Jesus (27 anos) prestava serviço de entrega utilizando uma motocicleta, quando foi interceptado por autores dos disparos que ocupavam um veículo.

Uma sequência de tiros foi efetuada contra o entregador que caiu em meio a via pública, posteriormente os autores fugiram tomando rumo ignorando.

Moradores mantiveram contato com a central da Polícia Militar da 43ª CIPM, unidades foram mobilizadas e destinadas para o local, próximo do Mercado Municipal no bairro Marotinho.

O cenário do assassinato foi preservado pelos militares, que também notificaram a Polícia Civil sobre o crime.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo do jovem transferido para o IML da cidade.

A polícia deverá instaurar um inquérito para apurar a autoria e motivação do assassinato.