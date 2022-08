Entregador de lanche tem moto tomada em assalto no centro de Itamaraju

Por volta das 20:30hs da última segunda-feira (08), um entregador de lanche foi vítima de assalto em Itamaraju. O crime ocorreu na região central quando o motociclista fazia as entregas de lanches para um estabelecimento comercial local.

Conforme consta em boletim de ocorrência realizado na Delegacia de Polícia Civil nesta terça-feira (09), como de costume o motociclista foi realizar uma entrega de um pedido de lanche em um endereço próximo de uma escadaria, localizada no centro, quando ao chegar ao local foi surpreendido por um indivíduo armado que anunciou o assalto. Sob a mira de um revólver e sofrendo fortes ameaças o entregador foi obrigado a descer a escadaria, enquanto o criminoso saia em disparada com sua motocicleta, tomando rumo ignorado.

Após a ação criminosa, o entregador comunicou as autoridades policiais e desde então estão sendo realizadas rondas para tentar localizar a motocicleta tomada no assalto. Trata-se de uma motocicleta de placa policial NYQ-4589, licenciada em Itamaraju. A polícia ainda orienta sobre qualquer informação que leve o paradeiro da motocicleta, o cidadão pode ligar para as centrais de atendimento Polícia Militar (190) e Policia Civil (197).