Entrevista de Jô Soares com Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues viraliza na web

Com a partida de Jô Soares, que ocorreu na madrugada desta sexta-feira (5), em São Paulo, muitos internautas relembraram diversas entrevistas que o apresentador fez ao longo de pouco mais de 30 anos à frente da televisão brasileira.

Uma das mais icônicas e inesquecíveis foi a entrevista com as atrizes e amigas Nair Bello, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues. Constantemente, o vídeo viraliza na web e, desta vez, não seria diferente. A conversa entre os artistas aconteceu nos anos 2000.

O bom humor das amigas e a delicadeza de Jô Soares em tentar manter o profissionalismo diante das famosas que estavam sempre rindo, foi notado por diversos internautas.

Um dos momentos mais engraçados e que fez até Nair Bello se levantar do famoso sofá do Jô, foi a pergunta de Hebe sobre o programa ser exibido internacionalmente. A apresentadora mandou um ‘hello’ aos estadunidenses e, em seguida, Lolita questionou se seria apenas isso que a loira falaria aos telespectadores de fora. A risada tomou conta do estúdio e até os músicos do Sexteto se divertiram.

Partida Jô Soares

O apresentador, humorista, ator, escritor Jô Soares morreu aos 84 anos, nesta sexta-feira (5). Ele estava internado desde o dia 28 de julho, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A causa da morte não foi revelada pela ex-esposa, Flávia Pedra. O enterro e velório serão reservados à família e aos amigos, em data e local ainda não informados.