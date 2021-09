Envolvido em chacina no Espírito Santo é preso em Porto Seguro

Destaque



Policiais da Deltur, DTE e 1ª DT/Porto Seguro cumpriram o mandado de prisão do homem na Orla Norte.

Procurado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, um homem teve o mandado de prisão cumprido por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e da 1ª Delegacia Territorial (DT), de Porto Seguro, na Orla Norte daquela cidade, na noite de segunda-feira (6).

O envolvido na chacina, que teve como vítimas sete pessoas da mesma família, no município de Viana, no Espírito Santo, no ano de 1997, também fazia parte de uma associação criminosa com mais de 20 integrantes, responsável por roubo de gado, grilagem de terras e pistolagem naquele estado.

O homem também foi autuado por falsidade ideológica, após ser flagrado portando documento com nome falso. O coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), delegado Moisés Damasceno, informou que o criminoso estava sendo monitorado.

“Após o contato com a polícia capixaba, foi feito o acompanhamento por equipes da Deltur. Ele transitava em seu veículo quando foi interceptado”, afirmou. O criminoso segue preso, à disposição do Poder Judiciário.

