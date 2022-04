Envolvido em morte de motorista de aplicativo em Itapuã é preso

Um dos autores do crime que resultou na morte do motorista de transporte por aplicativo Jorge Alberto Albuquerque Carvalho, de 49 anos, em Itapuã, se entregou à polícia nesta sexta-feira (29). A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que investiga o crime, já havia identificado o suspeito durante ações em Salvador e Feira de Santana. Investigações apontam que presidiários vinham ordenando furtos e roubos a veículos através de celulares.

O latrocínio ocorreu no dia 4 de fevereiro, na Rua Engenheiro Everaldo Freitas, no bairro de Itapuã, por volta das 21h. Jorge havia acabado de deixar uma passageira, quando foi abordado por um casal. Ele foi atingido por disparos dentro do carro, após deixar uma passageira.

Na última quinta (28) e nesta sexta (29), equipes do DHPP, com o apoio da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, realizaram levantamentos e apreensões dentro de duas unidades prisionais, em Lauro de Freitas e Feira. Nas ocasiões, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão.

“A apuração indicou que os automóveis eram escondidos no bairro de São Cristovão para posterior venda e desmonte”, declarou a titular da 1ª DH/Atlântico, delegada Zaira Pimentel.

Todo o material apreendido esta semana no Conjunto Penal de Feira de Santana e na Colônia Penal Lafayete Coutinho foi encaminhado para a perícia. Os relatórios circunstanciados foram remetidos à 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador.

Em fevereiro, duas mulheres que participaram do crime foram presas. As duas já estavam custodiadas na 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, após terem praticado um roubo, porém agora também tiveram mandado de prisão preventiva cumpridos pela suspeita de participar do crime que vitimou o motorista.