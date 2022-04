Epic Games anuncia que Unreal Engine 5 já está oficialmente disponível

Já se passaram quase dois anos desde que a Epic Games lançou a próxima edição do Unreal Engine (Unreal Engine 5) com uma impressionante demonstração de tecnologia rodando em um devkit PS5, e agora o mecanismo está oficialmente disponível para todos os desenvolvedores a partir de hoje.

Está em acesso antecipado no ano passado, mas este é o lançamento oficial – já sabemos que The Coalition, GSC Game World, Quantum Error, InXile Entertainment e outros estão trabalhando com o mecanismo há algum tempo.

During today’s State of Unreal Stream Epic notes their strong relationship with Xbox. Multiple 1st party Xbox Teams are working on Unreal Engine 5 Games • inXile

• RARE

• Undead Labs

• The Initiative

• Double Fine

• Ninja Theory

• The Coalition

• Obsidian Entertainment pic.twitter.com/RaOYHCwae1 — Benji-Sales (@BenjiSales) April 5, 2022

E, claro, sem dúvida, o uso mais importante do Unreal Engine 5 até o momento foi para a demonstração de Matrix Awakens no Xbox Series X e S, que foi uma tentativa de mostrar o que era possível com o novo mecanismo nos consoles da próxima geração.

Provavelmente ainda levará algum tempo até vermos o verdadeiro potencial do Unreal Engine 5 realizado em jogos de sucesso do Xbox, mas curiosamente a Epic confirmou que o Fortnite mudou para o UE5 no início do Capítulo 3 no final do ano passado.