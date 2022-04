Epic Games divulga lista de estúdios que estão trabalhando com o Unreal Engine 5

Durante o evento State of Unreal, os representantes da Epic mostraram um infográfico que revela todas as editoras e estúdios atualmente envolvidas no desenvolvimento de videogames no recém- lançado Unreal Engine 5.

A lista trazida pela gigante dos videogames norte-americana é uma representação base da importância, para toda a indústria do entretenimento digital, da entrada na era Unreal Engine 5. O enorme potencial do novo motor gráfico da Epic levou muitas empresas do setor a adotar o UE5 como uma evolução natural de seu caminho de desenvolvimento realizado nos últimos anos com o Unreal Engine 4.

Olhando atentamente para o infográfico, é realmente impossível não notar os logotipos do Xbox e PlayStation, bem como várias subsidiárias da Microsoft e Sony, como The Coalition e Haven Studios.

Há também grandes editoras como 2K, Focus Entertainment e Tencent Games. Sem mais delongas, aqui está a lista completa de empresas mencionadas pela Epic como parceiras para o desenvolvimento de jogos baseados no Unreal Engine 5: