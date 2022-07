Equador goleia Bolívia na abertura da Copa América Feminina

Na noite desta sexta-feira, Bolívia e Equador se enfrentaram no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (COL), pela partida de abertura da Copa América Feminina. Com gols de Nayely Bolaños, Danna Pesántez, Marthina Aguirre, Giannina Lattanzio e Joselyn Espinales a Seleção Equatoriana venceu por 5 a 1. Erika Salvatierra diminuiu para a equipe boliviana

Dessa forma, o Equador larga na frente no Grupo A da competição e se isolou, momentaneamente, na liderança da chave, com três pontos. Já as bolivianas amargam na última posição, sem pontuar ainda.

Na próxima rodada, portanto, a Bolívia enfrenta as anfitriãs colombianas, às 21h (de Brasília) de segunda-feira, enquanto o Equador joga contra o Chile, na quinta-feira, também às 21h.

O JOGO

As equatorianas pareceram não sentir a ansiedade da estreia na Copa América e precisaram de apenas 19 minutos para abrir o marcador, com Nayely Bolaños.

Já na reta final da primeira etapa, aos 37 minutos, Danna Pesántez recebeu assistência de Kerlly Real e ampliou a vantagem do Equador. Porém, ainda antes do fim dos 45 minutos iniciais, Marthina Aguirre fez o terceiro. Aos 41, a camisa oito recebeu de Nayely Bolaños para fazer o 3 a 0.

Na volta do intervalo, uma possível recuperação boliviana ficou ainda mais difícil, já que a goleira Kimberly López foi expulsa logo aos sete da etapa complementar. Entretanto, mesmo com uma jogadora a menos, a Bolívia não desistiu de tentar buscar o resultado e conseguiu diminuir com Erika Salvatierra, na altura do minuto 14.

No entanto, aos 25, o Equador jogou um balde de água fria na cabeça das bolivianas. Em outra assistência de Nayely Bolaños, Giannina Lattanzio fazer o quarto.

Seis minutos depois, Joselyn Espinales transformou a vitória equatoriana em goleada. A camisa 17 fez o quinto e tirou qualquer chance de recuperação das bolivianas.

Já nos acréscimos do segundo tempo, aos 49 minutos, Nayely Bolaños coroou a boa atuação com mais um gol, fez o sexto da equipe e colocou números finais ao confronto de abertura da competição.