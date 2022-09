Equador não sai do zero com o Japão em último amistoso antes da Copa

Japão e Equador se enfrentaram nesta terça-feira (27/9), nos últimos preparativos antes de entrarem em campo pelo Copa do Mundo. O amistoso na Esprit Arena, na Alemanha, não saiu do zero.

A Seleção equatoriana chega ao Catar após cinco jogos de invencibilidade, nos últimos amistoso. No entanto, foram apenas duas vitórias da equipe no período, além de três empates por 0 a 0.

Os equatorianos irão não só estrear no Mundial no dia 20 de novembro, como vão participar da abertura do torneio, em duelo frente aos donos da casa, o Catar. O grupo A ainda conta com Holanda e Senegal.

Seleção japonesa

Já o Japão soma duas vitórias nos últimos quatro amistosos antes da Copa. A única derrota no período foi para a Seleção Brasileira, em junho, por 1 a 0.

O time japonês ainda possui um derradeiro desafio antes de embarcar ao Catar, diante do Canadá, no dia 17 de novembro, às vésperas de sua estreia na Copa. Os asiáticos estão no grupo E, ao lado da Alemanha, Costa Rica e da Espanha. A primeira partida do Japão na competição está prevista para o dia 23, contra a seleção alemã.