Equador pode ficar de fora da Copa do Mundo após áudio de Byron Castillo

A Seleção do Equador corre o risco de ser desclassificada da Copa do Mundo do Catar devido a supostas novas evidências no caso de Byron Castillo. O atleta encara investigações sobre suposta falsificação de certidão de nascimento e, após áudio obtido pelo jornal “DailyMail”, o episódio pode tomar novo rumo.

Na última decisão da Fifa, em junho, o time equatoriano seguia como presença certa no mundial, contrariando a acusação movida pela Federação Chilena de Futebol em abril. No entanto, as novas evidências foram divulgadas dias antes da decisão do inquérito realizado pelo órgão máximo do futebol, encabeçado pela sua Comissão de Apelações.

A discussão é o país natal de Byron Castillo. O lateral direito, que atuou oito vezes nas Eliminatórias Sul-Americanas, é acusado pelos chilenos de mentir sobre sua nacionalidade, tendo, segundo a acusação, nascido na Colômbia. O caso teria sido anteriormente analisado e encoberto pela Federação Equatoriana de Futebol (FEF).

O advogado que representa a federação chilena no caso, Eduardo Carlezzo, admitiu que o áudio já era conhecido, mas não o conteúdo revelado.

“Sabíamos que esse áudio existia, porque era claramente mencionado em documentos oficiais no Equador, mas desconhecíamos seu conteúdo. A gravação valida tudo o que dissemos desde o início deste caso. Claramente, isso agora precisa ser apresentado como evidência ao Comitê de Apelação da FIFA antes da audiência de quinta-feira”, afirma.

No áudio divulgado pelo DailyMail, há cinco pontos que seriam incongruentes aos documentos apresentados por Byron.

O lateral teria revelado ter deixado a cidade colombiana de Tumaco e se mudado para o Equador, em busca de uma carreira e dar condições melhores à sua família; Castillo supostamente se refere a Marco Zambrano, agente que tomou conta da transição e organizou os documentos da nova identidade do atleta; O jogador teria afirmado ter nascido em 1995, diferente do que é apontado em sua certidão de nascimento equatoriana (1998); No áudio, o atleta afirmaria que seu nome completo é Bayron Javier Castillo Segura, o mesmo presente em sua certidão colombiana, ao invés de Byron David Castillo Segura, nome apresentado em sua certidão equatoriana; Castillo apontaria, ainda, ter somente uma irmã, diferente do que disse anteriormente, quando alegou que o nome Bayron em sua certidão colombiana pertencia a um irmão chamado Bayron.

Chile pode herdar vaga na Copa Segundo o jornal, a gravação foi obtida em uma entrevista realizada em 2018 pela Comissão Investigativa da Federação Equatoriana de Futebol. Em carta enviada ao presidente da Comissão Disciplinar do órgão, em dezembro de 2018, foram apontadas como conclusões da Comissão Investigativa que Byron Castillo é colombiano e nasceu em Tumaco, em 1995 – o áudio é citado como prova. No entanto, a FEF afirmou, em 2019, que o jogador é um cidadão equatoriano.

Caso a Fifa defina que há, de fato, a irregularidade acusada pela Federação Chilena de Futebol, os equatorianos perderiam sua vaga na Copa do Mundo devido aos pontos perdidos nas Eliminatórias Sul-Americanas. Assim, os chilenos entrariam no Mundial.