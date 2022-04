Equador pode perder vaga na Copa por ter usado jogador colombiano

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Catar acabaram há quase um mês, mas uma polêmica pode mudar os rumos da competição. O Equador, que conseguiu a vaga no Mundial ao ficar com a 4ª colocação, teria usado um jogador colombiano durante o torneio classificatório.

O jornal Marca divulgou nesta segunda-feira (26) que um julgamento determinou que o lateral-direito Byron Castillo, que atuou diversas vezes pela La Tri, nasceu em Tumaco, uma cidade da região de Nariño, na Colômbia – e não no município de Playas, no Equador, de onde ele alegaria ser.

O jogador esteve em campo em oito jogos do Equador pelas Eliminatórias, contra Paraguai (duas vezes), Chile (duas vezes), Uruguai, Bolívia, Venezuela e Argentina.

Existem vários cenários que podem acontecer com a seleção do técnico Gustavo Alfaro e sua participação na Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 21 de novembro. É possível que o Equador perca os pontos conquistados nos jogos em que Byron atuou, e a pontuação seja entregue aos rivais. Assim, o Chile seria o maior beneficiado – sairia da 7ª posição para a 4ª.

O caso, porém, deve ser tratado por advogados da Conmebol e Fifa, e pode ser levado ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), segundo o Marca.

Pelo lado do Equador, é possível argumentar que Byron Castillo sempre jogou e morou no país, o que poderia o tornar naturalizado – embora, de acordo com o jornal, não exista tal documento.

O lateral-direito, de 23 anos, começou nas categorias de base do Norte América, mas não atuou na equipe principal. Estreou no profissional pelo Deportivo Azogues, e ainda passou por Aucas até chegar ao Barcelona de Guayaquil, onde está desde 2017. No mês passado, o Santos abriu negociação para contratar o atleta, mas a primeira proposta foi rejeitada.

De acordo com o sorteio da Copa do Mundo, o Equador está no Grupo A, o mesmo do Catar, Holanda e Senegal. A estreia da equipe está marcada para o dia 21 de novembro, às 13h (de Brasília), contra os anfitriões, no estádio Al Bayt.