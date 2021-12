Equipe da 8ª Coorpin prende acusado com 13 mandados de prisão em aberto

Destaque



A equipe do CATI/ SUL (Coordenação de Apoio Técnico a Investigação) após receber ordem de missão da Coordenadora Regional, Drª Valéria Fonseca Chaves, para que cumprisse Mandado de Prisão em desfavor de A.S. T. A equipe se deslocou ao endereço informado, situado a Rua Celi Coelho, Teixeira de Freitas, onde não foi encontrado.

Foi realizado um levantamento de outros endereços, sendo na cidade de Camaçari/BA, onde foi constatado pelos investigadores da região de que o mesmo morou de aluguel no endereço informado, porém não estava mais na cidade. Dando continuidade a investigação, foi localizado o endereço na cidade de Boquim, Sergipe.

A equipe conseguiu contato com o S.I da cidade e informou o endereço, situado a rua Terencio de Carvalho, 175, Centro. Prontamente a equipe em apoio, se deslocou ao endereço e localizou o foragido, portando documento falso em nome de Tiago Lacerda Matos.

Em contato com o Cati/SUL, informamos que se tratava do foragido e que o documento era falso. Ao ser abordado o mesmo confessou o crime e informou que estava foragido, com diversos mandados em aberto.

O preso tentou subornar os policiais, oferecendo a quantia de 100 mil reais, foi dado voz de prisão e o mesmo flagranteado pelo crime de uso de documento falso e corrupção ativa. O preso possui 13 mandados de prisão em aberto em seu desfavor dos crimes de posse ilegal de armas, estelionato dentre outros, sendo no Estado da Bahia, Minas Gerais e Ceará.

Fonte: Coordenadoria, 8ª Coorpin