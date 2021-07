Equipe da 8ª COORPIN prende acusado de estupro

Destaque



Publicado em 16 de jul de 2021 e atualizado às 20:42

Durante a operação Anjo Liberto, ocorrido nesta sexta-feira (16) de julho, promovido pela Polícia Civil de Teixeira de Freitas, cumprindo mandado de Prisão Preventiva. Um acusado foi preso pelo crime de estupro de vulnerável.

A equipe CATI SUL deu cumprimento ao Mandado de Prisão 0303045.82.2015.01.0001.04 expedido pela Segunda Vara Criminal em desfavor de V. M. C. O, sendo promovido na Rua Noruega 155 do bairro Cidade Nova no distrito de Itabatan.

A representação foi efetuada pela DEAM de Teixeira de Freitas, Depois de investigações concluírem com base nos arts. 217.A do CPB e Art.244.A do ECA. Os atos criminosos. A vítima na ocasião com 11 anos é sobrinha neta do autor.

O mesmo foi preso e encontra se a disposição da Justiça.

Fonte: Delegada Valéria Fonseca Chaves