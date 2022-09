Equipe de Jade destrata jornalistas no RIR e atriz deixa má impressão

A passagem de Jade Picon pelo stand da Doritos no Rock in Rio na noite desta sexta-feira (9/9) foi marcada por estresse e desaforo entre a equipe da atriz com jornalistas. Estes profissionais receberam ordens fora do tom, proferidas por um integrante da equipe da artista em relação ao trato com ela nas entrevistas. “Se fizer mais que duas perguntas, eu tiro ela”, alertaram.

Jade, totalmente blindada, não durou mais que cinco minutos no espaço e foi retirada abruptamente de lá. Minutos depois, sem saída ela precisou passar pelo mesmo local, mas correu da imprensa deixando a pior das impressões.

Jade Picon, com se sabe, é uma das apostas de Travessia, novela de Glória Perez que substituirá Pantanal a partir de outubro. Na obra, ela será Chiara, filha adotiva do personagem interpretado por Humberto Martins. Uma menina mimada e manipuladora acostumada a ter tudo que quer, logo se interessa por Ari, vivido por Chay Suede.

