Equipe de Shayan Haghbin, de A Fazenda 14, abre ação contra ex-noiva por calúnia e ameaça

A equipe de Shayan Haghbin, participante de A Fazenda 14, enviou uma notificação extrajudicial à modelo Ana Prado, com quem o peão ficou noivo durante o reality show Casamento à Cegas, lançado na Netflix em 2021.

Prado recebeu a notificação após sua participação no LinkPodcast, exibido na última quinta-feira (15). A ação seria por calúnia, difamação e também ameaças à Haghbin.

Shayan Haghbin e Ana Prado ficaram noivos no reality show “Casamentos às Cegas”, da Netflix (Foto: Reprodução/Instagram)

“Fica Vossa Senhoria devidamente notificada de que sua conduta abusiva e ilícita pode causar danos morais, em especial danos à imagem, à honra, ao bom nome e à reputação que possui o Notificante, que atualmente está participando do programa A Fazenda 14, causando assim prejuízos e danos morais irreparáveis, transpassando a órbita do simples aborrecimento corriqueiro”, diz trecho da ação.

A defesa de Shayan ainda afirmou que Ana Prado busca visibilidade já que caiu no esquecimento desde o fim do noivado com o comerciante. A informação foi confirmada através do portal IG.

Ana Prado alerta sobre atitudes de Shayan após barraco em “A Fazenda 14” Após a briga protagonizada entre Shayan e Deolane Bezerra, Ana Prado usou as suas redes sociais para colocar a boca no trombone. A modelo revelou aos fãs que o peão tem mania de “manipula” as suas brigas. “Percebam com muita atenção quem com voz mansa manda tomar naquele lugar”, disse.

Em seguida, a influenciadora pediu alerta às pessoas que aparentam ser educadas. ““O perigo não está nas pessoas que extravasam, porque dessas vocês sabem o que pensam, o problema está nas que com toda a falsa educação manipulam e te atravessam emocionalmente. Olhos atentos“, comentou.

E percebam COM MUITA ATENÇÃO quem com voz mansa te manda tomar naquele lugar! O perigo não está nas pessoas que extravasam, pq dessas vcs sabem o que pensam, o problema está nas que com toda a falsa educação manipulam e te atravessam emocionalmente. Olhos atentos

— Ana Prado (@anapradomuack) September 14, 2022

