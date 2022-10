Equipe de Thomaz Costa se recusa a fazer mutirão para mantê-lo em ‘A Fazenda 14’

A vitória de Lucas Santos na Prova do Fazendeiro que aconteceu na última quarta-feira, 19, colocou Thomas Costa, Deolane Bezerra e Shayan na roça e, agora, os peões disputam a permanência no jogo. A eliminação acontece na noite desta quinta-feira, 20, e o que chamou atenção foi que a equipe do ex-Carrossel decidiu não puxar um mutirão para mantê-lo na casa. A decisão foi comunicada nas redes sociais do artista: “Thomaz está na roça e diante de tudo que vem acontecendo, nós da equipe e família decidimos optar por não fazer mutirão ou alguma campanha para ele permanecer em ‘A Fazenda 14’. Ele claramente não está bem psicologicamente, e pensando na sua saúde mental, esse é o nosso posicionamento. Espero que todos os fãs e simpatizantes respeitem e sigam essa decisão que não vem só da equipe, como do próprio”. Em outro trecho do comunicado, foi ressaltado que o ator “não aguenta mais ficar no reality e precisa de ajuda” e também foi explicado que ele não tocou o sino desistindo do programa por questões contratuais. Quando um peão opta por deixar o reality, ele perde o cachê e os prêmios que ganhou durante a edição.

“A saúde mental vale mais que o jogo, pensem nessa frase caso cogitem votar. Como o próprio disse: ‘Meu medo é não sair. Perdi a vontade de jogar, perdi a essência do jogo. Perdi tudo’. E todos os transtornos mentais não devem ser minimizados, mas sim respeitados, pois o sofrimento de fato existe”, concluiu a equipe do artista. No início desta semana, uma atitude do ex-namorado de Larissa Manoela preocupou os telespectadores. Ele teria cogitado tomar vários remédios de uma vez e foi impedido por Ruivinha de Marte. O público chegou a cogitar que ele tentou cometer suícidio, isso porque Deolane falou para o seu grupo que “Thomaz estava tentando se matar no quarto”. A postura da advogada diante da situação foi criticada nas redes sociais. Antes disso, em uma conversa com Alex, Bárbara Borges e Deborah Albuquerque, o ator comentou: “Se eu voltar [da roça], vou começar a começar a me cortar, vou querer me jogar da escada”. O caso repercutiu e a Record se manifestou dizendo que o peão foi prontamente atendido e estava sendo acompanhado. A emissora também chamou de “especulação” os comentários feitos na casa de que Thomaz tentou tomar vários medicamentos para ser expulso do jogo.

