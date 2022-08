Equipe médica avalia Anitta e decide manter cantora internada

A cantora Anitta precisará passar mais um tempo internada. Conforme o boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, nesta segunda-feira, 25, “a decisão da equipe médica ocorreu após avaliação do quadro clínico da paciente”, que aconteceu nesta manhã. Na terça-feira, 26, ela passará por uma nova avaliação e novamente será discutido se a artista está em condições de deixar o hospital, localizado na zona Sul de São Paulo. Anitta foi submetida na última quarta-feira, 20, a um procedimento considerado “minimamente invasivo” para o tratamento da endometriose, que é uma “condição inflamatória originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero”. Segundo o hospital, a cirurgia foi bem sucedida e não houve intercorrências. A evolução do quadro clínico da poderosa é considerado satisfatório, no entanto, ela relatou nas redes sociais que não tem sido fácil esse período pós-operatório. No último domingo, 24, a cantora postou: “Que recuperação maldita, viu. Dói, senhor”. Dois dias antes, ela declarou que estava “insuportável” os dias posteriores à cirurgia.

