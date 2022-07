“Era uma coisa só nossa”, explica Baby do Brasil sobre separação com Pepeu Gomes

Dois dos maiores nomes da música brasileira, Baby do Brasil e Pepeu Gomes, foram entrevistados nesta sexta-feira (15), no Conversa com Bial, da Rede Globo. Os cantores contaram que, no passado, não tinham a intenção de revelar sobre a separação, e sim, curtirem o momento de calmaria, sem os holofotes.

“Nós trabalhamos muito e num momento resolvemos nos separar. A gente achou que seria bom dar uma descansada um de lado e outro de outro porque a gente não tinha interesse de falar sobre a nossa separação para ninguém. Era uma coisa só nossa e isso foi uma coisa muito bacana porque se a gente tivesse criado um barraco não poderíamos estar sentados aqui hoje”, disse Baby.

Pepeu também deu seus depoimentos. Na conversa, o cantor contou que estava tocando em um local e Gilberto Gil o viu fazendo a apresentação e gostou da forma que ele tinha facilidade em tocar baixo.

“Eu era baixista quando Gil me viu na televisão tocando. Ele foi na minha casa pedir autorização ao meu pai para fazer o show. Falei ‘meu pai deixou, Gil, mas eu quero morar com você’ […]. Aí saí de casa para morar com Gil e fazer os arranjos do ‘Barra 69’. Um dia fuçando nos discos do Gil achei uns do Jimi Hendrix, naquela noite fui dormir baixista e acordei guitarrista”, falou.