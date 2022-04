Eriksen apresenta bons números após retorno aos gramados

O dinamarquês Christian Eriksen tem apresentado bons números desde que retornou aos gramados, após ter sofrido um mal súbito em junho do último ano. O meia marcou mais um gol na goleada do Brentford sobre o Chelsea, neste sábado.

Segundo dados do Footstats, foram seis jogo disputados até o momento, sendo quatro como titular. Nesse período, o jogador anotou três gols e deu uma assistência, além de quatro participações diretas em gols.

Além do bom aproveitamento no clube inglês, Eriksen balançou as redes pela seleção da Dinamarca, em amistoso contra a Holanda, no último sábado. A partida marcou o retorno do atleta à seleção nacional.

A última vez em que ele havia representado seu país foi justamente no jogo em que sofreu uma parada cardiorrespiratória. O susto aconteceu no duelo entre Dinamarca e Finlândia, pela fase de grupos da Eurocopa.

Eriksen, então, precisou passar por uma cirurgia, para colocar um desfibrilador interno. No entanto, por conta de restrições médicas do Campeonato Italiano, o atleta não pode mais jogar pela Inter de Milão, pelo uso do aparelho.

O jogador ficou meses sem atuar, até assinar pelo Brentford, da Inglaterra, em janeiro deste ano. O contrato é valido apenas até o final da atual temporada.