Eriksen se aproxima de acordo com o Manchester United, diz imprensa inglesa

Christian Eriksen está próximo de acertar com o Manchester United. Essa é a informação que lotou os portais ingleses nesta segunda-feira.

Segundo rumores, o contrato seria de três anos, em uma transferência gratuita, e a pendência restante são apenas exames médicos.

Livre no mercado, o meio-campista passou a segunda metade da temporada passada no Brentford. Na passagem, atuou em 11 jogos do Campeonato Inglês.

Caso o negócio seja fechado, Eriksen reencontrará o técnico Erik Ten Hag, no atual comando do United. O jogador conviveu com o técnico neerlandês no Ajax, como parte de seu retorno ao futebol após sua parada cardíaca enquanto jogava pela Dinamarca na Euro 2020.