Erling Haaland chama Pep Guardiola de ‘aberração’ ao elogiar treinador

O atacante norueguês Erling Haaland classificou o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, como uma “aberração do futebol” ao elogiar as táticas do comandante após um início proveitoso na nova temporada da Premier League. Em seis rodadas, a equipe venceu quatro jogos e empatou outros dois.

Com 12 gols marcados em oito jogos desde que chegou à equipe inglesa, Haaland já estabeleceu seu nome na Premier League, mas também admitiu que levou algum tempo para entender totalmente as instruções de seu treinador em campo.

“Eu acho que ele é uma espécie de aberração do futebol como eu. Nós dois amamos futebol e sim, ele era um jogador, agora ele é um gerente e sim, ele é louco por futebol e isso é algo que eu gosto porque ele pensa em tudo no futebol”, disse o jogador em entrevista ao canal Telemundo Deportes.

“Tem sido bom até agora [se estabelecer]. Você pode ver os gols e como temos jogado. É um sistema muito complicado e eu tenho ido na equipe e tentando entender as táticas dele o mais rápido possível, porque não há tempo.

Na vice-liderança do torneio, com 14 pontos, o Manchester City voltaria a campo na tarde deste sábado (10), para enfrentar o Tottenham, às 13h30 (horário de Brasília), mas a partida foi adiada devido à morte da rainha Elizabeth II.