Erro de grafia na placa ajuda policiais a recuperarem Corolla roubado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado na noite desta segunda-feira (15), em Eunápolis, região do extremo sul da Bahia.

Durante fiscalização, equipe da PRF abordou um Toyota/Corolla com placas de Montes Claros. Ao vistoriarem as placas, os policiais perceberam que na tarjeta com a identificação do município faltava o ‘S’ na palavra Claros.

Seguindo a vistoria, foram verificadas adulterações na numeração do motor e do chassi e também os policiais perceberam que as etiquetas obrigatórias de identificação haviam sido removidas.

Após realizadas consultas ao sistema de segurança, os detectaram também que se tratava de um veículo com ocorrência de roubo, conforme registro do crime datado de outubro/2017 em Salvador (BA).

Questionada, a condutora do Corolla informou que o carro era de propriedade do seu marido. Instantes depois, ele compareceu na unidade operacional e confirmou ser o responsável pelo veículo. Relatou que adquiriu o carro em 2018, na cidade de Imperatriz (MA) e a negociação foi realizada mediante a troca em um BMW usado e mais 10.000 reais em espécie.

Diante dos fatos, os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para registro dos fatos e formalização dos procedimentos cabíveis.

Por | PRF