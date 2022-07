Escassez de soro em Brumado acende alerta para suspensão de cirurgias eletivas no Hospital Municipal

Os moradores de Brumado e região próximas ao município, que fica a 654 km de Salvador, estão passando por um problema na área de saúde. Há um estoque bem abaixo do normal de soros no Hospital Municipal.

Segundo o secretário de saúde Cláudio Soares Feres, em conversa ao Correio nesta quarta-feira (13), ao contrário do que circula nas redes sociais a informação que houve a falta completa do medicamento, na verdade, ainda há soro no município, porém, com uma quantidade bem menor.

Questionado sobre uma possível suspensão das atividades no Hospital, o secretário respondeu que não tem soro suficiente para manter as cirurgias eletivas, mas que “o serviço de urgência e emergência continua normal”. Cláudio afirmou que não há risco de desabastecimento do medicamento na cidade, mas que o recebimento do líquido no município está chegando em “quantidades pequenas”.

Ele ainda reforçou que o Conselho Federal de Farmácia informou que há um desabastecimento de medicamentos no país. No site oficial da entidade, eles explicam que algumas indústrias de medicamentos estão ‘deixando de lado’ remédios que são essenciais para realizarem uma demanda maior com outros medicamentos gerados pela pandemia da Covid-19.

Além disso, devido a guerra na Ucrânia e do lockdown na China, a falta de matéria-prima vindo desses países geram um impacto maior “tanto na fabricação do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), quanto a chegada ao país dos estoques já adquiridos, parados na origem pelo fechamento dos portos chineses”.