Escola em tempo integral é inaugurada em Vila Canária com piscina e quadra

Moradores de Vila Canária, em Salvador, receberam uma nova escola nesta quinta-feira (30). O Colégio Estadual Vila Canária tem capacidade para 2,1 mil estudantes, 35 salas de aula e espaços abertos para as atividades, mas o que mais atraiu a atenção de alunos, pais e professores foi a piscina, o campo de futebol e a quadra poliesportiva coberta que fazem parte da estrutura. O Governo do Estado investiu R$ 22,5 milhões na construção da unidade.

Um grupo de fanfarra recebeu as autoridades, e houve apresentações de judô, capoeira, dança e música, em voz e violão. Integrantes da Orquestra Neojiba fizeram o público dançar ao com de Asa Branca. O governador Rui Costa (PT) contou que outros bairros serão contemplados com a mesma estrutura até dezembro.

“Esse sonho que está sendo realizado aqui hoje será realizado também em outros locais. A cerca de dois quilômetros daqui está sendo construída outra unidade como essa. Temos ainda outras escolas sendo construídas em Paripe, Lobato, Imbuí, Cabula, além de centenas no interior do estado”, afirmou.

Piscina e campo de futebol se destacaram na paisagem (Foto: Manu Dias e Rafael Martins/ Govba)

A escola vai funcionar em tempo integral, tem 120 servidores e as aulas terão início na segunda-feira (4). Os estudantes foram transferidos dos Colégios Estaduais Filadélfia e Pau da Lima que ficavam na região e funcionavam em imóveis alugados. Serão 4 mil refeições diárias. A piscina foi o foco das selfs e alguns estudantes já começaram a usar o campo e quadra. Para a dona de casa Antônia Lima, 48 anos, o benefício vai além da sala de aula.

“Com as dificuldades que temos hoje, como desemprego e violência, as crianças precisam cada vez mais de estímulo para buscar uma saída através dos estudos. Então, ter uma escola de qualidade ajuda bastante nessa recuperação da autoestima”, disse, enquanto a filha dela caminhava pelo interior da escola para conhecer o novo prédio.

A obra integra um investimento superior a R$ 3,5 bilhões que o Governo do Estado está fazendo, para construir 240 novas escolas estaduais e modernizar e ampliar outras 400 em toda a Bahia. Os projetos estão sendo executados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder). O governador também assinou uma ordem de serviço para obras de contenção de encosta na Rua Direta do Ypiranga, em Vila Canária.