Escola estadual de Salvador suspende aulas após surto de casos da covid-19

Após um surto de casos da covid-19, o Colégio Estadual Professora Armandina Marques, localizado no bairro de Pau da Lima, em Salvador, teve as aulas suspensas por uma semana. Os pais dos alunos foram comunicados sobre a suspensão na sexta-feira (8) por meio de um comunicado, que também foi colado nos portões da escola.

A escola tem cerca de 700 alunos do ensino fundamental, em turnos matutino e vespertino. A Secretaria Estadual de Educação (SEC), no entanto, não informou quantas pessoas testaram positivo para a covid-19. De acordo com relatos de uma fonte da TV Bahia, nove funcionários foram infectados com a doença.

A SEC não informou se outras escolas passam pelo mesmo surto da covid e se existe alguma ação sendo desenvolvida para evitar a disseminação da doença nesses locais. Segundo a TV Bahia, o Colégio Estadual Professora Armandina Marques vai passar por uma desinfecção e as aulas retornam na segunda-feira (18).

Casos

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 4.642 casos de Covid-19, 4.222 recuperados e 13 óbitos. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) desta quarta-feira (13). Dos 1.621.424 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.571.440 já são considerados recuperados, 19.873 encontram-se ativos e 30.111 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.