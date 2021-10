Escola Municipal Sizaltina Barbosa comemora dia das crianças

Sociedade



Publicado em 11 de out de 2021 e atualizado às 09:19

Celebrar a vida com dedicação, cuidados e muito amor. A Escola Municipal Sizaltina Barbosa dos Santos, situada no bairro Santo Antônio em Itamaraju. Realizou na tarde de sexta-feira 08 de outubro de 2021, as comemorações ao dia das crianças.

Na ocasião a gestão escolar promoveu uma tarde especial, dedicado aos anfitriões do mês de outubro que se divertiram bastante.

Seguindo os protocolos de saúde os alunos compareceram à escola, acompanhado dos pais e responsáveis para a retirada das atividades, em seguida participaram da festa alusiva com direito a música, pula-pula, comidas típicas, pintura corporal, brincadeiras e distribuição de brinquedos.

A escola ganhou decoração especial cheia de cores e muita criatividade, para a Diretora da unidade educacional Ivanilde Costa e coordenadoras Monique Lima e Arlete Batista, é muito gratificante promover ações de valorização a vida, fortalecendo os vínculos entre a instituição educacional e as famílias dos educandos.

A festa foi um sucesso marcando o momento na vida das crianças, mesmo em meio a pandemia que abreviou as atividades educacionais, a direção escolar juntamente com os demais funcionários e comunidade, vem buscando amenizar os impactos por meio de diversas ações.

Por | ASCOM – PMI